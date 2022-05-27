НМ ЛНР нашла в бывшем штабе ВСУ свидетельства подготовки украинской армии к наступлению

Федеральное агентство новостей Бойцы Народной милиции ЛНР обнаружили в бывшем штабе ВСУ в поселке Троицкое близ Попасной макет местности с позициями войск, который свидетельствует о серьезной подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе.