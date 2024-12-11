На мировом рынке титана прогнозируются коренные изменения

Емкость глобального рынка титана в период с 2024 по 2028 год может увеличиться в денежном выражении почти на 8,8 млрд долларов, ожидает британская консалтинговая компания Tecnhavio, называя в качестве драйверов его расширения рост объемов внедрения титана в транспортные средства для снижения их веса и появление новых областей его примененияПравда, в своем прогнозе Tecnhavio объединяет в одно целое диоксид титана и чистый металл, что, на мой взгляд, методологически не совсем верно - все-таки речь идет о совершенно различных продуктах.