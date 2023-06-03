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Что можно и нельзя делать в праздник Василиска 4 июня, чтобы не потерять урожай злаковых культур

Что можно и нельзя делать в праздник Василиска 4 июня, чтобы не потерять урожай злаковых культур

Что можно и нельзя делать в праздник Василиска 4 июня, чтобы не потерять урожай злаковых культур AdministratorПо народному календарю в четвертый день лета издавна отмечается этнический праздник Василиска, известный еще и как Соловьиный день.

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