На Украине признали массовые потери ВСУ из-за удара "Искандера"

Россия атаковала полигон в Днепропетровской области, пока боевики были на построении.Боевики ВСУ понесли серьёзные потери из-за атаки ракетой "Искандер" полигона в Днепропетровской области, про которую ранее сообщало Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии