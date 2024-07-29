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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петрушин о 10 молодых игроках «Динамо» в матче с «Локо»: «Благодаря академии новых юных звезд будет с каждым годом только прибавляться» 

«В матче с «Локомотивом» динамовцы удивили и стартовым составом, и тем, как смело команда действовала с учетом всех потерь.

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