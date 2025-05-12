Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Кровавый клоун»: Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского

«Кровавый клоун»: Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Россию прекратить спецоперацию без переговоров, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

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Комментарии
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Павел Гончаров
Кровавый клоун, опять брешет как дышит.
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13 час.
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