На Кубани полицейские и общественники организовали памятные мероприятия, посвященные 35-летию вывода советских воск из Афганистана

По инициативе председателя Общественного совета при Отделе МВД России по г. Геленджику Юлии Соболевой в школе №17 села Архипо-Осиповка состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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