В Венгрии оценили изменение ядерной доктрины России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России. В интервью РИА Новости он заявил, что изложенных в документе рисков не будет в случае окончания конфликта на Украине.
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