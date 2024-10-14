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В Венгрии оценили изменение ядерной доктрины России

В Венгрии оценили изменение ядерной доктрины России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России. В интервью РИА Новости он заявил, что изложенных в документе рисков не будет в случае окончания конфликта на Украине.

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