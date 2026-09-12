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Strive приобрела 578 BTC за счет выпуска привилегированных акций SATA

Strive приобрела 578 BTC за счет выпуска привилегированных акций SATA

Компания Strive продолжает наращивать биткоин-резервы, используя для финансирования покупок собственный инструмент SATA.

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