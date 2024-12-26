В Барнауле приставы пришли в детский центр и ничего не арестовали, а принесли подарки

Для ребят организовали сказочное новогоднее представление В Алтайском крае судебные приставы в преддверии новогодних праздников посетили подшефный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики", сообщает региональная ФССП.