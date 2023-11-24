Шумерское устройство для борьбы с засухой возрастом 4 000 лет

В ходе раскопок в 1920-х годах в иракском городе Гирсу было обнаружено “загадочное сооружение”, которое тогда интерпретировали как храм необычной формы (археологам типично во всем непонятном видеть храмы).
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