Власти Франции устроили хаос, чтобы выиграть выборы

Сегодня в нижней палате Национального собрания Франции начинается рассмотрение законопроекта о введении обязательной вакцинации для ряда профессий, а также и о том, что на территории страны для посещения практически любого публичного мероприятия и заведения, включая, например, даже библиотеки, с начала августа вводится так называемый санитарный паспорт Для получения документа требуется либо отметка о полной вакцинации (две дозы с обозначенным временным интервалом), либо наличие негативного ПЦР-теста, либо эпикриз о перенесенном COVID-19, в котором будет указан уровень антител после болезни.