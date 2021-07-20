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Власти Франции устроили хаос, чтобы выиграть выборы

Власти Франции устроили хаос, чтобы выиграть выборы

Сегодня в нижней палате Национального собрания Франции начинается рассмотрение законопроекта о введении обязательной вакцинации для ряда профессий, а также и о том, что на территории страны для посещения практически любого публичного мероприятия и заведения, включая, например, даже библиотеки, с начала августа вводится так называемый санитарный паспорт Для получения документа требуется либо отметка о полной вакцинации (две дозы с обозначенным временным интервалом), либо наличие негативного ПЦР-теста, либо эпикриз о перенесенном COVID-19, в котором будет указан уровень антител после болезни.

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