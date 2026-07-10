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Бэм Адебайо дал леща Тайлеру Хирро

Центровой «Хит» ударил по лицу бывшего одноклубника. Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, стычка между Бэмом Адебайо и Тайлером Хирро произошла утром на площадке гостиницы в Лас-Вегасе.

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