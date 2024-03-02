Эксперт перечислила частые ошибки в планировке кухни, которые делают ее неудобной

Делая ремонт и перестановку в кухне, многие не уделяют достаточно внимания вопросу эргономики. Как следствие – готовить еду, мыть посуду и пользоваться бытовой техникой неудобно, а мебель быстрее приходит в негодность.
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