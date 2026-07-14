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Японское море стало «чёрным» у берегов Врангеля в Приморье

Японское море стало «чёрным» у берегов Врангеля в Приморье

Пляж мыса Неприступный под Врангелем в Приморье залило нефтепродуктами. О загрязнении сообщили очевидцы сегодня утром, 14 июля — владивостокская природоохранная прокуратура уже начала проверку, сообщает PRIMPRESS.

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