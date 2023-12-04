Совет блогеров провел сбор средств для помощи бойцам-участникам СВО

МОСКВА (ИА Реалист). 2 декабря Совет блогеров вместе с Народным фронтом провел в столице акцию по сбору средств для помощи подразделениям Российской Армии, задействованным в специальной военной операции на территории бывшей Украины.
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