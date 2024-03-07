Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль сообщил о решении отказаться от участия в турнире в Индиан-Уэллсе. Бывшая первая ракетка мира, уже сейчас легендарный теннисист Рафаэль Надаль сообщил о снятии с турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.