Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль сообщил о решении отказаться от участия в турнире в Индиан-Уэллсе. Бывшая первая ракетка мира, уже сейчас легендарный теннисист Рафаэль Надаль сообщил о снятии с турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.
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