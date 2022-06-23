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Spectator: Западная Европа решила оставить Украину «наедине» с Россией

Spectator: Западная Европа решила оставить Украину «наедине» с Россией

Все больше жителей Западной Европы хотят скорейшего разрешения украинского кризиса мирным путем. Поэтому, пишет обозреватель британского издания Spectator Эндрю Теттенборн, необходимо оставить Украину «наедине» с Россией, передает РИА Новости.

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