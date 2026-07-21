Не пишите автобиографию: HR-эксперт раскрыла критерии хорошего резюме

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. Большинство россиян до сих пор воспринимают поиск работы как попытку пройти фильтры кадровых служб, однако в 2026 году выигрывает тот, кто помогает рекрутеру быстрее принять решение.
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