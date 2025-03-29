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Юрист Жаров: заготовка дров в лесу без разрешения чревата штрафом и тюрьмой

Юрист Жаров: заготовка дров в лесу без разрешения чревата штрафом и тюрьмой

Россиянам запрещено забирать из леса срубленные кем-то деревья. Без специального разрешения можно лишь собирать валежник подручными средствами, сообщил агентству «Прайм» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

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