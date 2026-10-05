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Царьград

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Группировка "Запад" за сутки сбила 102 тяжелых мультикоптера ВСУ

Группировка "Запад" за сутки сбила 102 тяжелых мультикоптера ВСУ

Также русские бойцы сбили 42 беспилотника и уничтожили 55 пунктов управления дронами.Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 102 тяжелых боевых мультикоптера и 42 беспилотника самолетного типа.

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