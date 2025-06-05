Соловьев назвал увезенного с Ярославского вокзала блогера свиньей и подонком

Блогера Арега Щепихина увезли с Ярославского вокзала не так жестко, как представили в соцсетях. Он позволил себе оскорбления в адрес мусульман и заслужил наказание, заявил в программе «Полный контакт» телеведущий Владимир Соловьев.
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