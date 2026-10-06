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Секрет долголетия Наоми Уайтхед: что помогло ей дожить до 116 лет?

Наоми Уайтхед — это не просто имя, а символ стойкости и жизненной силы. В день своего 116-летия она не только отметила юбилей в кругу родных, но и поделилась тем, что помогло ей дожить до такого возраста.

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