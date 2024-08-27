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Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

В Москве снимают 90 процентов отечественных фильмов, помимо живописных видов и архитектурных творений, город привлекает широкими возможностями для съемок, об этом в День российского кино рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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