Ferrari F430 избранного президента США продадут на аукционе

На торгах Rockstar Car Auction сменит владельца F430, первым владельцем которой был Дональд Трамп. Американский миллиардер приобрел Ferrari в июле 2007 года и не заморачивался с конфигуратором: у купе традиционный красный кузов Rosso Corsa, стандартные серебристые диски с пятью сдвоенными спицами и популярный светло-коричневый салон.