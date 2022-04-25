Брэндон Ингрэм набирает 30 и более очков в трех матчах плей-офф подряд. Это рекорд «Пеликанс»

Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм набирает 30 и более очков в трех последних матчах плей-офф. Во второй игре серии первого раунда с «Финиксом» Ингрэм записал на свой счет 37 очков, в третьей 34, в четвертой – 30.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии