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Политик из Запорожской области Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение

Политик из Запорожской области Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение

Руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, учитывая активизацию украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), выдвинул идею создать во всех приграничных регионах России отряды ополчения.

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