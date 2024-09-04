Багреева: свыше 500 млн руб. сэкономил нацпроект торговым компаниям Москвы

В национальном проекте «Производительность труда» участвует 48 московских компаний сферы торговли. Из них треть уже завершила реализацию пилотных проектов, совокупный экономический эффект для них составил 562 млн рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.