Защитник Люк Кеннард отыграл 13,6 минуты в предсезонном матче «Финикса» с «Сан-Антонио» (103:123). Кеннард успел набрать 4 очка и 2 подбора, но потом покинул площадку после неудачного приземления без контакта.
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