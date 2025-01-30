Гонка приобретений: «Спартак» может потратить около €30 млн на двух игроков

В ближайшие дни красно-белые с высокой вероятностью официально оформят два крупных приобретения — полузащитника итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича и нападающего аргентинского «Ривер Плейта» Пабло Солари.
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