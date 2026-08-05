В Киеве вновь зазвучали сирены воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги во второй раз за ночь 5 августа действует в Киеве, сообщили украинские СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, указанный режим был задействован в городе с 04:52 по местному времени (совпадает с мск).
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