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Царьград

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На Кубани 74 млн рублей направили на трудоустройство 3,2 тыс. граждан

На Кубани 74 млн рублей направили на трудоустройство 3,2 тыс. граждан

На Кубани работодателям перечислено порядка 74 миллионов рублей на цели содействия занятости. Субсидии, предоставленные региональным Отделением Социального фонда, способствовали трудоустройству 3,2 тысячи граждан.

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