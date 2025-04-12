Прогноз погоды в Крыму на 12 апреля В Симферополе +7 и снег В Севастополе +8 и дождь со снегомВ Евпатории +9 и дождьВ Черноморском +9 и небольшой дождьВ Джанкое +8 и дождь со снегомВ Ялте +6 и небольшой дождьВ Алуште +7 и небольшой дождьВ Керчи +7 и дождьВ Армянске +9 и небол.