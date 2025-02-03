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Татар-информ

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В Меенделеевске инвесторы предложили построить жилой комплекс и открыть барбершоп

В Меенделеевске инвесторы предложили построить жилой комплекс и открыть барбершоп

Построить жилой комплекс, открыть барбершоп и запустить производство полуприцепов-цистерн предложили инвесторы в Менделеевском районе Татарстана на заседании Совета по развитию предпринимательства и инвестициям.

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