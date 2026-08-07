Московский суд запретил пенсионерке держать крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц в 52-метровой квартире.
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Московский суд запретил пенсионерке держать крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц в 52-метровой квартире.
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