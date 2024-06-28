Рамасвами предположил, что Байдену сделали лоботомию перед дебатами

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами высмеял выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом, предположив, что перед ними американскому лидеру сделали лоботомию (удаление участков головного мозга – прим.
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