Рамасвами предположил, что Байдену сделали лоботомию перед дебатами

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами высмеял выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом, предположив, что перед ними американскому лидеру сделали лоботомию (удаление участков головного мозга – прим.