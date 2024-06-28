Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Часть армении отвалится в сторону Азербайджана,а часть отойдет Турции.....В МИД Армении зая...
  • Eduard
    В черном пакете в Штаты вернут!В зоне СВО ликвид...
  • Eduard
    Зеля не глупи,это не твоя земля и не Германии!В США заявили о в...

Рамасвами предположил, что Байдену сделали лоботомию перед дебатами

Рамасвами предположил, что Байдену сделали лоботомию перед дебатами

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами высмеял выступление главы Белого дома Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом, предположив, что перед ними американскому лидеру сделали лоботомию (удаление участков головного мозга – прим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх