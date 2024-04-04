Адресную помощь жителям ДНР от фонда «Орион» передала Ксения Шойгу Мила ЯкобссонПредседатель попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в Макеевку, Зугрэс и Амвросиевку (ДНР).
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