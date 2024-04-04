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Адресную помощь жителям ДНР от фонда «Орион» передала Ксения Шойгу

Адресную помощь жителям ДНР от фонда «Орион» передала Ксения Шойгу

Адресную помощь жителям ДНР от фонда «Орион» передала Ксения Шойгу Мила ЯкобссонПредседатель попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в Макеевку, Зугрэс и Амвросиевку (ДНР).

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