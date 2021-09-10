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Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Многие дачники и владельцы частных домов предпочитают пилить большие бревна прямо на земле. С одной стороны, это занимает меньше времени: сделал один пропил по максимуму, потом перекатил бревно ногой на другую сторону, и допилил оставшуюся часть.

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