Как сделать стойку для распиловки бревен. Пригодится при работе с бензопилой

Многие дачники и владельцы частных домов предпочитают пилить большие бревна прямо на земле. С одной стороны, это занимает меньше времени: сделал один пропил по максимуму, потом перекатил бревно ногой на другую сторону, и допилил оставшуюся часть.
Многие дачники и владельцы частных домов предпочитают пилить большие бревна прямо на земле. С одной стороны, это занимает меньше времени: сделал один пропил по максимуму, потом перекатил бревно ногой на другую сторону, и допилил оставшуюся часть.
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