Удаление клеща: что можно и чего нельзя, советы терапевта

Укусы клещей часто проходят незаметно, что делает риск заражения инфекциями особенно высоким. Если вы обнаружили клеща на своём теле или подозреваете, что он вас укусил, — важно действовать быстро и правильно.
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