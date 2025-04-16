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RT Russia

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Удаление клеща: что можно и чего нельзя, советы терапевта

Удаление клеща: что можно и чего нельзя, советы терапевта

Укусы клещей часто проходят незаметно, что делает риск заражения инфекциями особенно высоким. Если вы обнаружили клеща на своём теле или подозреваете, что он вас укусил, — важно действовать быстро и правильно.

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