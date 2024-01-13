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Гафин: «Динамо» найдёт со Смоловым взаимоприемлемое решение по контракту

Гафин: «Динамо» найдёт со Смоловым взаимоприемлемое решение по контракту

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о контракте нападающего Фёдора Смолова. «Мы будем следить за сборами, за весенней частью сезона и найдём с Фёдором взаимоприемлемое решение», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

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