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МИД: На сайт, выдающий электронные визы, была совершена хакерская атака

МИД: На сайт, выдающий электронные визы, была совершена хакерская атака

МИД: На сайт, выдающий электронные визы, была совершена хакерская атака Хакер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym Зарубежные хакерские группировки предпринимают попытки атаковать сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию.

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