Премьер-министр Словакии впервые вышел на публику: главное за сутки

МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. ВС РФ за год освободили территорию размером с Москву, Россия хочет закончить конфликт на Украине, Байден встретится с Зеленским, а премьер-министр Словакии вышел в свет после покушения – читайте об этом подробнее в обзоре «ФедералПресс».
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