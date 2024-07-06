Премьер-министр Словакии впервые вышел на публику: главное за сутки

МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. ВС РФ за год освободили территорию размером с Москву, Россия хочет закончить конфликт на Украине, Байден встретится с Зеленским, а премьер-министр Словакии вышел в свет после покушения – читайте об этом подробнее в обзоре «ФедералПресс».