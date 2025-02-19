В Словакии заявили о неэффективности санкций ЕС против РФ

Вводимые Европейским союзом санкции неэффективны и не могут остановить действия России на Украине Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделал советник президента Словакии по международным делам Ян Кубиш.
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