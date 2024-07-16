В Центральном парке Караганды появилась арка "Семьи, любви и верности"

В карагандинском Центральном парке появилась новая конструкция – арка «Семьи, любви и верности». Для того, чтобы необычная фотозона радовала жителей города, постарались сразу несколько организаций: Центр Цветов Romantic, а также Центр Урбанистики, передает корреспондент ekaraganda.
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