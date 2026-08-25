В Твери общественники объединились в 86 органов ТОС — активисты участвуют в жизни города, проводят собрания жителей и обмениваются опытом в рамках муниципальной программы развития территориального самоуправления.
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