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В Твери общественники объединились в 86 органов ТОС

В Твери общественники объединились в 86 органов ТОС

В Твери общественники объединились в 86 органов ТОС — активисты участвуют в жизни города, проводят собрания жителей и обмениваются опытом в рамках муниципальной программы развития территориального самоуправления.

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