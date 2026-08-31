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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромеро поддержал Альвареса на тренировке «Атлетико». Хулиан вернулся после пропуска трех занятий из-за болезни

Кристиан Ромеро поддержал Хулиана Альвареса на тренировке « Атлетико ». Во время занятия Ромеро пытался подбадривать Альвареса и много общался с ним.

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