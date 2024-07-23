Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 501 подписчик

"Паутина защиты" в прифронтовой зоне: Русским дали подсказку, как сберечь самолёты

"Паутина защиты" в прифронтовой зоне: Русским дали подсказку, как сберечь самолёты

Десятки вражеских беспилотников атаковали военный аэродром в Ростовской области. Как сберечь самолёты и защитить объекты инфраструктуры от вражеских налётов раз и навсегда? Подсказку дали эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх