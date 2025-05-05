Посол Ноздрев: Россия обеспокоена милитаризацией Японии

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Токио Николай Ноздрёв проинформировал о том, что Москва испытывает обоснованное беспокойство из-за того, что местные власти проявляют всё большую тягу к милитаризму.
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