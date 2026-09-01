Путин: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер — всегда желанные гости в России, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы российских СМИ по итогам рабочего визита в Киргизскую Республику.