ФСБ рассекретила документы о пособничестве Украинской грекокатолической церкви гитлеровцам Ирина ВальковаВ преддверии юбилея Великой Победы Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала рассекреченные документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве Украинской грекокатолической церкви с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.
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