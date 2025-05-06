ФСБ рассекретила документы о пособничестве Украинской грекокатолической церкви гитлеровцам Ирина ВальковаВ преддверии юбилея Великой Победы Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала рассекреченные документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве Украинской грекокатолической церкви с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.